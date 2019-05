ESCLUSIVA TMW - Wilson: "Se Inzaghi vince la Coppa non temo di perderlo"

C'è anche Simone Inzaghi al centro del mercato. Il tecnico della Lazio è stato accostato per la prossima stagione alla panchina del Milan e pure a quella della Juve nel caso in cui arrivasse l'addio di Allegri ai bianconeri. Nel frattempo il patron biancoceleste Lotito si aspetta che l'annata possa finire con la conquista della Coppa Italia. In caso contrario - questa è la sensazione - il gruppo potrebbe essere rivoluzionato. "Credo poco alle rivoluzioni - dice a Tuttomercatoweb.com Pino Wilson, grande ex laziale - una rosa va rinnovata gradatamente e credo che fosse questo il messaggio inviato da Lotito. Peraltro adesso possiamo fare solo un bilancio provvisorio, considerato che c'è l'opportunità di entrare in Europa attraverso il campionato o vincendo la Coppa Italia".

E tutte le voci su Inzaghi come le considera?

"In questo momento si parla molto delle panchine. Conte pareva addirittura aver già firmato con la Roma ma poi non è stato così. E' il momento dei valzer ma è prematuro parlarne o pensare ad un Inzaghi altrove. Simone può vincere un trofeo e salvaguardare l'Europa. Alla resa dei conti la Lazio in questa stagione ha perso partite per demeriti propri e non credo che si possa imputare granché al tecnico. Una squadra che vuol andare in Champions non può pareggiare in casa col Chievo e col Sassuolo. Non me la sento di dare addosso al tecnico, anzi. Il fatto che sia accostato ad altre panchine prestigiose è un riconoscimento al suo lavoro. In ogni caso se vince la Coppa Italia o entra in Europa League non ho timore di perdere Inzaghi"

A proposito della Coppa Italia, la Lazio parte alla pari con l'Atalanta?

"In una gara secca vanno analizzati tanti elementi, dalla carica al fattore mentale. Sulla carta la favorita sembra l'Atalanta per il bel calcio che pratica e per la condizione che ha in questo mento ma si gioca all'Olimpico e la componente ambientale può anche dare una svolta"