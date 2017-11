© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Novità sul futuro di Kwadwo Asamoah della Juventus, intercettate da Tuttomercatoweb al WyScout di Londra. Il Galatasaray avrebbe mollato il terzino ghaneese. La società di Istanbul non vorrebbe agire sul mercato in entrata a gennaio e di non prendere un giocatore nel ruolo.