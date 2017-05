ESCLUSIVA TMW - WyScout, conferme su Atalanta-Battaglia: i dettagli

Dal WyScout Forum di Torino arrivano conferme sull’interesse, forte, dell’Atalanta per Rodrigo Battaglia. Centrocampista interno classe ’91, Battaglia ha il passaporto italiano, dettaglio di non poco conto in sede di mercato. Il Braga al momento chiede una cifra di 3,5 milioni per il suo cartellino, valutazione considerata troppo alta dal club bergamasco che sta cercando di limare quanto possibile. La pista, comunque, resta caldissima.