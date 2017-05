© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli pensa già al dopo Faouzi Ghoulam. Con l'esterno pronto a salutare in estate, seguito da tanti club in Europa e con la questione rinnovo ancora da definire e non certo dietro l'angolo, il ds Cristiano Giuntoli continua a guardare in Portogallo. Il primo obiettivo è il classe '95 del Benfica, Alejandro Grimaldo. Contatti con l'entourage anche negli ultimi giorni e con il Benfica che continua a sparare alto: 30 milioni per far partire il canterano del Barça.