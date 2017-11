© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Classe 1996, l'ala mancina dell'Hellas Verona Mohamed Fares sta riscuotendo consensi non solo in Italia. Secondo quanto raccolto qui a Londra, in occasione del WyScout Forum, già un paio di club inglesi hanno chiesto informazioni su questo giovane esterno offensivo nato in Francia, ma naturalizzato algerino.