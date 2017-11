ESCLUSIVA TMW - WyScout, Nuno Gomes: "Milan, aspetta André Silva"

Fonte: dagli inviati al WyScout di Londra

© foto di Federico De Luca

Ospite dei nostri microfoni durante il WyScout forum di Londra, l'ex attaccante della Fiorentina Nuno Gomes, ora dirigente, parla così di diversi temi legati al calcio italiano e lusitano: "Un saluto a Firenze e alla Fiorentina, sono sempre un tifoso viola. La seguo ancora e purtroppo ci sono stato in un brutto momento della mia carriera, ho avuto una situazione particolare e difficile col club, in un periodo bruttissimo. Quando si è giovani e non si conoscono bene le persone, si viene costretti a fare certe scelte, purtroppo ho fatto una scelta che non si è rivelata la migliore, non la rifarei. Ma a Firenze torno spesso e la seguo, quest'anno sono partiti bene e poi hanno perso un paio di partite di fila, ma l'allenatore credo sia bravo, peccato per alcuni errori sotto porta ma sono certo che faranno bene. Ci sono diversi portoghesi in viola, Bruno Gaspar e Gil Dias, che mi piace molto. E' un po' discontinuo in questo momento ma è giovane, l'anno scorso ha fatto benissimo e sono certo avrà un gran futuro, non è facile per un giovane arrivare in Italia e fare subito bene".

Capitolo André Silva: pagato tanto, sta faticando.

"Ma anche il Milan! André è bravissimo, la butta dentro, deve avere una squadra che gioca per lui, come punta se non hai la squadra che ti costruisce delle occasioni è dura, devi sfruttare tutto. Credo possa rendere al massimo con un compagno accanto, lotta tanto ed è intelligente. Sta facendo un po' fatica perché la squadra non ingrana".

La Juventus rimane la favorita in Italia?

"Il Napoli sta facendo benissimo, Sarri mi piace molto e credo che questo sarà un anno diverso rispetto agli ultimi, non sarà facile per la Juve. Anche l'Inter e la Roma stanno facendo bene".

E Cancelo?

"Lui va. E' stato formato al Benfica, al Valencia ha fatto bene, per i giovani portoghesi in Italia non è facile. Tatticamente è un calcio diverso, ci sono giocatori più bravi a difendere e tatticamente bisogna adattarsi e serve tempo".

Cosa ti piacerebbe fare dopo l'esperienza in Portogallo?

"Voglio continuare nel settore di gestione sportiva legata al calcio, ho concluso la mia esperienza nel settore giovanile del Benfica e sto aspettando una opportunità".

Un nome per il futuro del Portogallo?

"Bernando Silva è fortissimo, anche se non è una vera novità. Ci sono due o tre giovani portoghesi che stanno arrivando, Diogo Goncalves, Ruben Diaz, un centrale fortissimo. In Portogallo ci sono tanti giovani forti, almeno un paio arriveranno".