ESCLUSIVA TMW - WyScout, Ochs può lasciare la Bundesliga: italiane interessate

Nazionale giovanile tedesco, Philipp Ochs è uno dei talenti più brillanti della Germania. Gioca all'Hoffenheim ma poteva lasciare la Bundesliga già in estate. Poi il club tedesco disse di no ma in questa stagione sta trovando meno minutaglia del previsto e del passato. Per questo, a gennaio, Ochs potrebbe 'forzare' per lasciare l'Hoffenheim e trovare una nuova soluzione,. Tanti i club interessati, anche in Italia, dove c'era il Napoli in estate sul ragazzo mentre in Russia faceva gola allo Zenit di Mancini.