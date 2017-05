ESCLUSIVA TMW - WyScout, Paulo Sousa-Zenit pista che può tornare calda

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il futuro di Paulo Sousa non sarà alla Fiorentina, dopo la stagione caratterizzata da qualche alto e diversi bassi. Il tecnico portoghese però continua ad essere particolarmente apprezzato in giro per l’Europa: la Roma osserva interessata la sua situazione, mentre il Borussia Dortmund, altro club interessato fino a pochi giorni fa, ha puntato tutto su Lucien Favre del Nizza. E così, secondo le ultime raccolte da TuttoMercatoWeb al WyScout Forum di Torino, resta ancora aperta la pista Zenit per l’ex Basilea. L’apprezzamento russo arriva da lontano e i dirigenti del club non sono pienamente soddisfatti dell’operato di Mircea Lucescu in questa stagione. Per questo, in caso di addio al rumeno, il nome di Sousa potrebbe tornare di moda.