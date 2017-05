© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

L'Antalyaspor sogna in grande. Non solo Mario Balotelli, obiettivo caldo per l'attacco della formazione turca. Secondo anticipazioni raccolte dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, la società di Antalya sta facendo un'offerta da una stagione con opzione per la seconda, da 2 milioni, a Francesco Totti. L'Antalyaspor sogna un grande numero 10. E il grande nome è quello di Francesco Totti...