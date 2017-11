ESCLUSIVA TMW - Wyscout, PSG forte su Donnarumma. Già per gennaio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Paris Saint-Germain è sulle tracce di Gianluigi Donnarumma. Da Londra arrivano conferme rispetto a questo interessamento per il portiere classe '99 che in estate ha rinnovato il contratto col Milan, ma non sembra intenzionato a restare a lungo.

Il club francese, che in estate ha acquistato Neymar e Mbappé, è sulle tracce di un portiere a cui affidare le chiavi della porta per i prossimi 15 anni: ha individuato in Donnarumma il profilo ideale e proverà a portarlo via dalla Serie A già a gennaio.