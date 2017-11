ESCLUSIVA TMW - WyScout, Roma-Gonzalez: affare per il futuro

© foto di Insidefoto/Image Sport

Classe 1998, Nicolas Gonzalez è uno dei talenti più in vista del calcio argentino. Attaccante di Partido di Escobar, ha segnato 4 reti nelle 6 presenze con la maglia dell'Argentinos Juniors. Che a Londra ha avuto contatti con la Roma per discutere in prima battuta di un giocatore che però è seguito anche da altre società in Serie A. L'intenzione dell'Argentinos è quella di non farlo partire a gennaio ed eventualmente neanche in estate. Il club vuole restare nelle zone medio-alte della classifica (al momento è nono, ndr) e Gonzalez è al momento uno dei perni del club argentino. La Roma e le altre potrebbero cercare l'opzione per il futuro ma l'Argentinos non sembra intenzionato a mollarlo facilmente.