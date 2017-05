ESCLUSIVA TMW - WyScout, su Laxalt c'è anche la Lazio

© foto di Federico Gaetano

L'addio di Diego Laxalt al Genoa, d'estate, sembra dietro l'angolo. L'uruguaiano ha fior di proposte in tutta la Serie A: la Fiorentina lo ha seguito a lungo, il giocatore era anche nel taccuino della Roma ma adesso anche la Lazio, come raccolto da Tuttomercatoweb.com, è sulle tracce di Laxalt. Il Genoa aspetta le offerte, ora concentrato sulla lotta salvezza. E in quella per Laxalt, intanto, si infila la Lazio...