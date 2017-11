ESCLUSIVA TMW - WyScout, tutto pronto per l'edizione di Stamford Bridge

Fonte: Dai nostri inviati a Londra

Tutto pronto per l'edizione invernale di WyScout Forum a Londra. La sede è la splendida cornice di Stamford Bridge, sede del Chelsea di Antonio Conte. Tante le società presenti: Juventus, Roma, poi il ds del Chievo, Romairone, tanti club in giro per il mondo tra inglesi, brasiliani e non solo. Tra poco la presentazione della piattaforma da parte del numero uno di WyScout, Matteo Campodonico, a seguire tanti incontri tra club di cui TMW vi darà conto direttamente da Londra.