ESCLUSIVA TMW - WyScout, uscite dal Real: Pepe all'Inter, Coentrão in Portogallo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Conferme importanti dal WyScout in scena allo Juventus Stadium. Tutto fatto per il trasferimento a parametro zero del difensore portoghese Pepe all'Inter. Il calciatore classe '83 ha già definito tutti i dettagli e, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ha chiesto anche al compagno di squadra al Real Madrid Fábio Coentrão di raggiungerlo a Milano.

Dall'ex Monaco, però, è arrivata una risposta negativa. Il terzino sinistro classe '88 vuole tornare in Portogallo: c'è un'offerta ufficiale dallo Sporting Lisbona, ma il Benfica tramite il suo presidente sta facendo pressioni affinché Coentrão rientri nel club in cui è cresciuto. In corso un vero e proprio testa a testa.