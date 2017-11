ESCLUSIVA TMW - WyScout, Yerry Mina non è già del Barça. Offerta della Samp

Fonte: Dal WyScout Forum di Londra

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Novità importanti arrivano da Londra in merito al futuro di Yerry Mina, difensore colombiano classe '94 tornato a giocare con la casacca del Palmeiras dopo qualche settimana di stop per infortunio.

Il calciatore sudamericano, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, non è già stato acquistato dal Barcellona per nove milioni di euro. Gli azulgrana potranno acquistarlo per questa cifra la prossima estate, ma nel frattempo nulla vieta ad altri club di acquistare il giocatore a gennaio. O di presentare la prossima estate un'offerta più alta che il Barça, eventualmente, dovrebbe pareggiare per battere la concorrenza.

Una situazione un po' ingarbugliata in cui sta provando a inserirsi la Sampdoria: la società blucerchiata ha già presentato la sua offerta e vuole chiudere l'affare con la riapertura del calciomercato.