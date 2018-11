ESCLUSIVA TMW - Zaccardo: "Parma, il mio podio. Bologna, vorrei tornare"

Chiacchierata con Cristian Zaccardo, calciatore svincolato che è alla ricerca della chiamata giusta. In questi giorni, il campione del Mondo del 2006 sta valutando diverse proposte provenienti dall'estero. Ma spera, in fondo, di poter avere una ultima possibilità in Serie A: "Mi piacerebbe chiudere la carriera al Bologna, il club in cui sono cresciuto. Personalmente, continuo ad allenarmi e sono convinto di poter ancora dire la mia. So di non avere più 28 anni, ma al contempo credo che in gruppo servano anche i giusti giocatori d'esperienza. A me negli anni sono serviti molto, e anche in Nazionale nel 2006 furono molto importanti".

Il Parma, società che conosci bene, in estate ha puntato su tanti svincolati d'esperienza. E la scelta sta dando ragione al ds Faggiano.

"E' vero. Il Parma ha faticato di più a fare mercato in Serie C e in Serie B, quando aveva budget a disposizione nettamente superiore a quello delle altre. Invece in Serie A, dove ha avuto a disposizione un budget minore, ha avuto grandi intuizioni. Non sempre chi spende di più vince, bisogna creare il contesto giusto e il Parma quest'anno c'è riuscito".

Pensi che l'esperienza sia qualità troppo sottovalutata in questo momento storico in Italia?

"Senza dubbio, adesso per un giocatore di 33-34 anni è molto difficile trovare squadra. Però, i giocatori di esperienza devono sempre esserci nelle squadre, nel Milan quando sono andati via in un colpo solo i vari Seedorf, Gattuso e Pirlo la società ne ha risentito, anche se non erano più al top. Sono i trascinatori nei momenti difficili, dai 32-33 anni perdi nello scatto, in fisicità, ma acquisisci esperienza. Buffon, Chiellini e Barzagli, in questo senso, sono l'esempio lampante. Hanno aiutato molto la Juventus a costruire i successi di questi anni".

Quali sono i tre giocatori del Parma che ti stanno piacendo di più?

"Dico Inglese, Gervinho e Gagliolo".

In apertura hai parlato di Bologna, ti piacerebbe tornare al Parma?

"Si, mi piacerebbe. Ma al Parma c'è il problema delle liste, mentre al Bologna - essendo cresciuto nel club felsineo - questo problema non ci sarebbe".