ESCLUSIVA TMW - Zaccheroni: "CR7-Ribery? Non c'è paragone"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alberto Zaccheroni ieri presente al premio Vicini a Cesenatico ("Azeglio è stato per me un punto di riferimento, l'ho conosciuto quando era già allenatore professionista poi abbiamo condiviso tanti momenti insieme") ha parlato a Tuttomercatoweb.com di vari temi, a cominciare da Fiorentina-Juventus. "Gara molto sentita anche dalle tifoserie. Ho visto per ora una Juve non ancora al top ma è normale. La Fiorentina è partita con grande entusiasmo, società nuova, grandi investimenti, grandi nomi. E' dura fare un pronostico. CR7 contro Ribery? Con tutto il rispetto per Ribery, CR7 è è stato ed è di un'altra levatura, uno è nel pieno della carriera l'altro mi pare in fase discendente. Il Milan? Normale che serva tempo, di più rispetto ad altre squadre visto che il tecnico punta molto sul collettivo e sui meccanismi di gioco. Una squadra giovane porta entusiasmo e se lo lasciano lavorare tranquillo, Giampaolo i risultati li porta a casa. Al Milan i dirigenti hanno fatto il possibile col budget a disposizione e hanno puntato su giovani di qualità. Il mio attaccamento al Milan mi porta a sperare che disputino un'ottima stagione"

Clicca sotto per guardare