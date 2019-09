ESCLUSIVA TMW - Zambrotta: "Milan, a Giampaolo serve tempo. Van Dijk il top"

Fonte: Dall'inviato Tancredi Palmeri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo il calciomercato protagonista a Milano. Oggi si tiene anche la presentazione del premio FIFA The Best: a San Siro sono infatti stati svelati i candidati per il ruolo di miglior giocatore della passata stagione: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Virgil Van Dijk. "E' bello che ci sia un difensore dopo 13 anni (Cannavaro, ndr) all'interno delle nomination - sottolinea Gianluca Zambrotta in esclusiva a TMW a margine dell'evento -. Del resto, non ci sono solo grandi attaccanti a fare una squadra importante, ma anche difensori e portieri. A chi darei il premio? A Van Dijk, grandissima personalità, uno dei difensore più forti al mondo. Giusto premiare ogni tanto la fase difensiva".

Le fa affetto vedere Conte all'Inter? "Fa parte del mondo del calcio. E' stato una bandiera e allenatore della Juve, ma fa parte della professione dell'allenatore dare il meglio in ogni squadra che si allena".

Cosa manca all'Inter per stoppare la Juve? "Bisogna dare il tempo a Conte di lavorare, anche se già si vede la sua impronta e l'entusiasmo da parte dei giocatori. Credo che Conte sia soddisfatto per il mercato fatto".

L'estate del Milan? "Ha fatto quello che poteva sul mercato. Bisogna dare il tempo a Giampaolo di capire i giocatori per farli rendere al massimo. Bisogna solo avere pazienza e lasciarlo lavorare".

La crescita dell'Italia? "Con Mancini credo si stia facendo un grandissimo lavoro, lo reputo un grande allenatore. Si è visto il cambiamento che c'è stato con tanti giovani che stanno facendo bene in nazionale. La prospettiva è ottima, speriamo che l'Italia possa arrivare a vincere il prima possibile un trofeo importante come può essere questo Europeo o come può essere un Mondiale".