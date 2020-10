esclusiva Zampagna: "Dea da scudetto già l'anno scorso se non accadevano certe cose"

Sempre schietto e diretto, Riccardo Zampagna parla a TMW. E racconta le sue sensazioni in primis a proposito delle sue ex squadre. "Mi auguro che il Sassuolo possa entrare in Europa, le basi sono state gettate e sono buone. Stiamo comunque assistendo ad un campionato particolare, vedo molte formazioni attrezzate. Lo si capisce anche dalla vittoria dello Spezia contro l'Udinese. Ci divertiremo. Tornando al Sassuolo, la squadra c'è, il tecnico è bravo, è una certezza. Tra gli altri mi piace Berardi, ha una classe superiore, tocca la palla con eleganza".

L'Atalanta è da scudetto?

"Per me l'anno scorso era quello giusto. Se non accadevano certe cose... (si riferisce evidentemente alla partita con la Juve finita 2-2 con due rigori per i bianconeri, ndr) probabilmente avrebbe potuto vincerlo. Ora forse ha più responsabilità addosso e occorre vedere se riusciranno a gestirla. Va detto anche che l'Inter ha fatto un bel mercato e darà parecchio filo da torcere alla Juventus".

Papu Gomez è da Pallone d'Oro?

"Ne merita due, anche per come si allena e per la persone che è".

Chi vincerà la classifica cannonieri?

"Sarei contento se la vincesse di nuovo Immobile, tra l'altro ha anche le mie stesse caratteristiche".

E la sorpresa del campionato quale potrà essere?

"E' difficile dirlo perchè come spiegavo prima vedo un campionato equilibrato e occorrerà ancora aspettare un po' per sbilanciarsi. Mi auguro che ci sia più di una sorpresa".

Chiesa alla Juve come lo vede?

"Manca il prete... (ride, ndr). Ha fatto per ora vedere le sue qualità in una squadra medio-alta come la Fiorentina, alla Juve servirà anche carattere per confrontarsi con tanti big".