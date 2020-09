esclusiva Zanetti: "Inter, non vendere. Juve? Un tempo se voleva un giocatore lo prendeva"

Tanti spunti nell'intervista a TMW con Cristiano Zanetti ex centrocampista di Juve, Inter, Roma e Fiorentina. Si parte dall'analisi della stretta attualità, tra campionato e mercato: "I nerazzurri si sono avvicinati alla Juve che però parte ancora avvantaggiata. Il gap si è ridotto ma c'è ancora, in ogni caos il mercato è ancora aperto. Quanto a Pirlo, l'ho visto tranquillo, è alla prima esperienza però ho notato una Juve più serena, più lineare, senza andare dietro a moduli che se non hai i giocatori giusti non ti possono dare risultati".

L'arrivo di Morata come lo giudica?

"Mi ha sorpreso perchè ha le caratteristiche anche di altri giocatori già in rosa. Dzeko poteva essere determinante. Nessuno alla juve ha le sue caratteristiche, è importante sui calci piazzati ma anche in tante altre situazioni considerato che non sempre si può uscire col fraseggio. Sinceramente un tempo la Juve se voleva un giocatore lo prendeva e non era legate alle logiche degli scambi".

L'Inter con Kantè potrebbe eventualmente mettersi sullo stesso livello della Juve?

"Il discorso non è legato agli undici ma alla risa. L'Inter per essere competitiva non deve vendere ma mantenere questo gruppo. Skriniar ad esempio non lo farei partire. La Juve ha Bonucci, Chiellini e De Ligt. Per competere non puoi affidarti, se si fa male qualcuno, ad un ragazzo della Primavera".