ESCLUSIVA TMW - Zanetti: "Viola ora più squadra dell'Inter. Anti-Juve? La Juve"

© foto di Ospiti

Forse sarebbe quel regista in grado di elevare ulteriormente la qualità delle due squadre. Stiamo parlando di Cristiano Zanetti che in carriera ha vestito tra le altre maglie proprio quelle di Inter e Fiorentina che si affronteranno domani sera. "I nerazzurri devono trovare una loro definitiva quadratura - dice a Tuttomercatoweb.com - vincono alla fine ma concedono tanto. La Fiorentina è un'ottima squadra, ha giovani molto interessanti ma la rosa dell'Inter è più forte".

I viola però adesso hanno più certezze?

"Sì, la Fiorentina è più squadra dell'inter che però ha tanti campioni che possono risolvere la gara. I nerazzurri hanno una cifra tecnica superiore, possono contare su giocatori affermati. I viola giocano bene anche grazie all'ottimo lavoro del tecnico".

La squadra di Pioli come potrà arrivare in classifica?

"Credo tra il quinto e l'ottavo posto. Ripeto, come rosa non è come le altre. Se fa più del quinto posto è un miracolo".

Che idea si è fatto di Chiesa?

"Giocatore importante, sta facendo molto bene. Però deve crescere perché ha ancora qualche pausa durante la partita. creo che possa diventare un giocatore centrale anche per la nostra Nazionale".

L'Inter può diventare l'anti-Juve?

"La juve è un gradino sopra a tutte. L'Inter è al livello del Napoli, del Milan, della Roma. L'anti-Juve è.. la Juve. E' la più completa di tutte, è una super squadra".