esclusiva Zanone: "Troppa importanza agli allenatori. Gasp e la Dea tra le poche eccezioni"

Nic Zanone, ex attaccante di Juve, Fiorentina e Samp, parla a Tuttomercatoweb.com di vari tmi a partire dall'importanza dell'allenatore. Quanto cioè può davvero incidere un tecnico su una squadra (prendendo lo spunto da Conte che sembrava sover far fare un grande salto di qualità all'inter): "Ora deve funzionare tutto il sistema e un tecnico distribuisce le sue responsabilità con gli altri. Un allenatore è importante ma deve funzionare tutto un gruppo. Credo che ora al tecnico si dia un'importanza superiore a quel che in effetti sia. Conte lo conosco, è un ottimo tecnico però non ha la bacchetta magica per trasformare una squadra. Gasperini eccezione? In questo caso i risultati parlano chiaro. Certo, conta anche la società. Stanno ottenendo risultati superiori alle aspettative. Sono bravi a partire dal presidente Percassi, abile a scegliere le persone".

Milan-Juve: Higuain al posto di Dybala. Che cosa si aspetta dall'ex napoletano?

"Higuain è importante al pari di Dybala e Ronaldo. Dybala è più in forma e più propositivo, è nel momento più felice però Higuain è forte e fondamentale.

L'attaccante più estroso in serie A è Dybala, però gli attaccanti dell'Atalanta sono formidabili e stanno facendo grandi record. Credo che avrebbero fatto la differenza in qualsiasi periodo".

