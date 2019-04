Fonte: Dall'inviato a L'Aquila, Riccardo Caponetti

© foto di Federico Gaetano

Luciano Zauri, ex giocatore di Lazio e Atalanta, è intervenuto a "Il giorno dei 10 - 90 minuti per L'Aquila", evento per ricordare i dieci anni dal terremoto nella città. "È una grande emozione, un ricordo di quella notte terribile, ma un evento che fa sì che i riflettori su L'Aquila non si spengano mai. Speriamo che presto venga ripristinata la città perché è veramente bella".

Sullo sport e il sociale. "È fondamentale, i giovani sono il motore del calcio".

Sulla Lazio. "Purtroppo nelle ultime due partite ha raccolto pochissimo. Rimane il campionato straordinario, ottimo il lavoro di Simone Inzaghi, ha una partita da recuperare".

Su Milan-Lazio. "I biancocelesti se la giocheranno come fatto finora, non vedo perché non possa fare il colpaccio. Come squadre si equivalgono".

Su Icardi. "È chiaro si sia rotto qualcosa, probabilmente stanno tentando di recuperare, per il bene dell'Inter hanno messo una pezza, poi a giugno vedranno il da farsi".