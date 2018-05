ESCLUSIVA TMW - Zavaglia: "Futuro Buffon? Credo resti nella dirigenza Juve"

© foto di Image Sport

Che farà dunque Buffon il prossimo anno? Il portiere di Carrara deve ancora decidere se continuare a giocare all'estero o smettere definitivamente. Sceglierà nei prossimi giorni e se andrà avanti l'obiettivo sarà una squadra che gli permetta di vincere la Champions. Per fare il punto della situazione sull'immediato futuro di Buffon abbiamo comunque sentito il parere di Franco Zavaglia, agente di grande esperienza. "Sento parlare per lui di Real Madrid e Psg - spiega a Tuttomercatoweb.com - ma non credo che Buffon lascerà l'Italia. Agnelli gli ha già formulato un'offerta per restare nei quadri della Juve e secondo me dopo qualche mese di relax verrà inserito negli organici dei bianconeri. Lo vedo come una persona che può dare molto al calcio in base alla sua esperienza"

Si era parlato anche dell'ipotesi Boca Juniors?

"Mi sembrano favole. sono piste poco percorribili. L'unica ipotesi, ripeto, è che resti a Torino dove vive da vent'anni. In questo modo non scombussolerebbe niente nemmeno a livello familiare. E lui tiene molto agli affetti familiari".