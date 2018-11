ESCLUSIVA TMW - Zavaglia: "Juve-Pogba? Forse a giugno. Mou? Così non si fa"

© foto di Image Sport

La Champions delle italiane, i buoni risultati, il gap attuale con le formazioni europee e alcuni spunti di mercato. Ne abbiamo parlato con Franco Zavaglia, agente di lunga esperienza. "Credo che adesso si possa dire che sia stato annullato il gap tra le nostre squadre e quelle europee", dice a Tuttomercatoweb.com. "C'è la concreta possibilità che tutte le quattro formazioni italiane passino agli ottavi e sarebbe un successo clamoroso".

Il ko della Juve contro lo United come va interpretato?

"Per come si era messa la partita la Juve doveva vincere con due-tre gol di scarto. Poi ci sono stati due episodi che hanno condannato i bianconeri. Credo che il match di ieri debba servire da lezione".

Pogba-Juve: affare possibile?

"A gennaio non credo sia fattibile. A giugno potrebbe essere, in virtù anche del legame del francese verso i bianconeri. In ogni caso non con le cifre che adesso percepisce allo United, nè a quelle a cui stato ceduto dalla Juve agli inglesi. Credo che la società bianconero dovrebbe ottenere di sborsa qualcosa in meno per ingaggio e cartellino".

In chiusura che pensa del gesto di Mourinho a fine gara?

"Un personaggio pubblico e di spessore non dovrebbe, anche se contestato, permettersi di fare una cosa del genere. Ma da uno come lui c'è da aspettarsi dio tutto e di più".