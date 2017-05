ESCLUSIVA TMW - Zavaglia: "Roma, non immagino Totti con un'altra maglia"

© foto di Image Sport

“Roma-Genoa, domenica 28 maggio 2017, l’ultima volta in cui potrò indossare la maglia della Roma. Da lunedì sono pronto a ripartire. Sono pronto per una nuova sfida”. Così Francesco Totti ieri su Facebook ha annunciato l'inizio, da lunedì, di una nuova avventura professionale. Senza specificare, però, se con un'altra maglia oppure con una nuova veste nella dirigenza giallorossa. Attraverso la redazione di Tuttomercatoweb.com, Franco Zavaglia - primo agente del numero 10 giallorosso - ha detto: “Non so se lo vedremo con una nuova maglia, non conosco le intenzioni di Francesco ma non credo che accetti di indossare una casacca diversa da quella della Roma. Nessuno lo immagina con una divisa diversa da quella giallorossa, neanche io. Magari sarà un nuovo dirigente del club, ma bisogna attendere i prossimi giorni per capirlo”.

Monchi, al momento della presentazione, aveva detto di voler tenere Totti al suo fianco per capire cos'è la romanità. “Bisognerebbe capire la situazione, che al momento - almeno dall'esterno - non sembra chiara".

Lei conosce bene Totti, può davvero accettare di lasciare Roma? "Questo può saperlo solo lui. Però, anche per la sua lunga storia in giallorosso, non lo vedo lontano da Roma”.