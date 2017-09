ESCLUSIVA TMW - Zavaglia: "Roma, voto otto. Gran colpo Schick"

© foto di Image Sport

Gonalons, Defrel, Pellegrini, Schick, Karsdorp, Moreno a Roma. Mentre da Roma sono partiti Salah, Rudiger e Paredes. Dei giallorossi, che peraltro hanno accolto il nuovo tecnico Eusebio Di Francesco, tutto si può dire tranne che si siano mossi poco. Un giudizio? Lo abbiamo chiesto a Franco Zavaglia storico agente di Francesco Totti e in generale grande conoscitore del mondo giallorosso: "Il voto bisogna darlo una volta vista la squadra all'opera: se dovessi giudicare quanto fatto con l'Inter direi otto. La Roma merita questo voto anche solo per aver preso un giocatore come Schick, strappandolo a una diretta rivale nella corsa scudetto come l'Inter".

A proposito di corsa scudetto, come vede i giallorossi?

"Io penso che una volta recuperati tutti i calciatori possa essere ottima squadra, in grado di lottare con tutti per lo scudetto. Se la Roma contro l'Inter avesse avuto un po' di fortuna in più la partita sarebbe finita in modo diverso, con tutti i legni colpiti dai capitolini".

Di Francesco è l'allenatore giusto per la Roma?

"Di Francesco è uno dei giovani più bravi che ci siano, non lascia niente al caso. Una squadra allenata da lui è una squadra allenata con grande limpidezza".