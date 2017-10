ESCLUSIVA TMW - Zaza boom a Valencia, l'ag: "Messo in croce dopo il rigore"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Simone Zaza non si ferma più. L'ex attaccante di Sassuolo e Juventus ha ritrovato smalto e gol nel Valencia di Marcelino, realizzando quest'oggi contro l'Alavés il suo nono centro in dieci partite. Una bella rivincita dopo un anno difficile e anche un chiaro messaggio al ct della Nazionale italiana Giampiero Ventura. Per conoscere meglio le sensazioni dell'attaccante lucano, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva il suo padre-agente Antonio.

Otto gol nelle ultime sei gare, nove nelle dieci partite giocate finora in campionato. Si aspettava un avvio così da parte di Simone?

"Se devo essere sincero, sì. Questi numeri non mi stupiscono, Simone aveva soltanto bisogno di serenità e al Valencia ha trovato la piazza giusta per mostrare il suo valore a tutti".

Dopo il rigore con la Germania e la sfortunata avventura in Premier, Valencia ha assunto il significato di rinascita. E' d'accordo?

"Sicuramente. Il passato lo ha temprato, come ha detto lui stesso. Dopo quel rigore all'Europeo è stato messo in croce, ma i rigori li sbaglia solo chi li tira. Può succedere, ha vissuto un momento negativo, ma tutti noi gli siamo stati vicini e Simone ne è uscito più forte. In Spagna si è fatto subito volere bene e questo Valencia gli ricorda il suo Sassuolo, è come una famiglia".

Sette vittorie e tre pareggi in dieci giornate, il Valencia è provvisoriamente secondo in classifica. Dove può arrivare?

"Non saprei. Questa squadra gioca un ottimo calcio. Magari ha la panchina un po' corta, ma mister Marcelino ha creato un gruppo coeso e determinato. Sono davvero felice per quest'avvio, speriamo che la striscia positiva possa continuare a lungo".

Chiosa sulla Nazionale. Dopo aver conquistato la Liga e il Valencia, Simone si aspetta di tornare protagonista anche in azzurro?

"Simone non si aspetta niente. Al Valencia gioca con tranquillità e fa quello che sa fare meglio: segna e fa segnare. Rispettiamo le scelte del ct Ventura e, se sarà convocato, ne saremo sicuramente molto contenti".