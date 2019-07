© foto di Lorenzo Marucci

Chiacchierata di mercato a TMW col direttore del Corriere dello Sport-Stadio Ivan Zazzaroni a margine del Fair Play Menarini. Il primo tema della discussione è Higuain e il possibile passaggio alla Roma: "Ci sono le condizioni per farlo, ha un anno in meno di Dzeko, costa 12 milioni di prestito per un anno, l'equivalente di quello che può ricavare la Roma dal bosniaco. Sul contratto c'è differenza di tre milioni di euro lordi e poi è Higuain, uno dei più forti... Dipende ora dalla sua volontà. La Juve non lo vuole, vediamo se resta in Italia. Anche nella sua stagione peggiore, l'ultima, ha fatto più gol di Dzeko tra Milan e Chelsea. Il progetto della Roma è di anno zero, con dei rischi ma è un momento in cui puoi davvero preparare una Roma più forte. La vicenda Icardi? Vuole restare all'Inter. Per vederlo alla Juve l'unico modo possibile è lo scambio con Dybala, ma Sarri vuol rinunciare a lui? Mi auguro vada al Napoli, che credo sia lì ad aspettare. Icardi sarebbe una grande operazione. James invece può accendere la tifoseria partenopea".

