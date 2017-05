Fonte: di Francesco Fontana

Arrivano novità importanti sul fronte Zenit San Pietroburgo-Roberto Mancini intercettate da TuttoMercatoWeb.

Fonti vicine alla società russa raccontano infatti che il tecnico jesino avrebbe dato il suo placet per sbarcare in Russia per il dopo Mircea Lucescu. Siamo nei momenti decisivi: tra domani e dopodomani potrebbe anche arrivare l'ufficialità (più probabile mercoledì dato che l'allenatore sarà presente domani a Roma in occasione della cerimonia per il premio 'CONI-Ussi').

Giunti a questo punto, quindi, solo un clamoroso colpo di scena potrebbe cambiare lo scenario appena presentato.