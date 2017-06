ESCLUSIVA TMW - Zenit, pressing Brozovic: il giocatore verso il no

Fonte: dal nostro inviato a Milano, Francesco Fontana

Arrivano novità, raccolte da Tuttomercatoweb.com, sul fronte uscite in casa Inter. Lo Zenit San Pietroburgo resta fortemente interessato a Marcelo Brozovic: il croato è una delle prime richieste al club da parte di Roberto Mancini ma per adesso il ragazzo non sta prendendo in considerazione la destinazione.