ESCLUSIVA TMW - Zenit, stessi obiettivi delle italiane: Pavon e Alario nel mirino

Tra le tante squadre con disponibilità economica pronte a setacciare il mondo del calcio nell'estate in corso, spicca senza dubbio il profilo dello Zenit di Roberto Mancini. Il club russo sta lavorando per regalare al tecnico di Jesi gli attaccanti richiesti, e dopo le idee che potrebbero coinvolgere protagonisti del nostro campionato, seppur con scarsa possibilità di riuscita come Dzeko, ecco che il club valuta alternative che potrebbero cozzare con gli obiettivi di casa nostra. Dell'offensiva su Driussi abbiamo parlato la scorsa settimana, ma l'ex tecnico dell'Inter valuta alter alternative plausibili nel reparto avanzato. I nomi più caldi in questo senso sono quelli di Cristian Pavon del Boca Juniors e Lucas Alario del River Plate. Per entrambi è stata pianificata una prima offerta esplorativa da q5 milioni di euro, ma la richiesta dei rispettivi club di appartenenza è al momento sensibilmente più alta. I contatti proseguiranno, specie dopo il fallimento della pista Lozano (appena accasatosi al Psv) che pure era stata ponderata dai dirigenti russi.