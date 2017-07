ESCLUSIVA TMW - Zenoni: “Bonucci, nessun tradimento. Anche la Juve ha dato l'ok"

© foto di Federico De Luca

Leonardo Bonucci saluta la Juventus per approdare al Milan. A commentare l'ultima operazione sull'asse Torino-Milano - attraverso Tuttomercatoweb.com - ci ha pensato Cristian Zenoni, ex calciatore che nel 2001 approdò in bianconero in quanto inserito come contropartita nell'affare che portò Filippo Inzaghi a Milanello.

Bonucci al Milan, si può parlare di tradimento alla Vecchia Signora da parte del calciatore? “Dal punto di vista professionale, non c'è alcun tradimento. Parlando dell'aspetto personale, quello del tradimento può essere un punto di vista. Il Milan ha fatto un ottimo affare, la Juve avrà valutato questa operazione e ha trovato l'accordo con i rossoneri e il calciatore. Questa trattativa si chiude non solo per la volontà di Bonucci, ma anche per l'ok della Juventus”.

Qualcosa tra la Juventus e Bonucci s'è rotto. “Credo di sì ma noi parliamo dall'esterno, magari qualcosa è davvero accaduto e non solo in occasione della sfida in Champions contro il Porto. Per il Milan si tratta di un ottimo colpo, evidentemente la Juve ha ritenuto di avere altri calciatori all'altezza in difesa oppure di poter acquistare un difensore di grande spessore come Bonucci”.