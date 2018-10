ESCLUSIVA TMW - Zermiani: "Juve-Arrivabene? Conta la specializzazione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'addio di Marotta, si sta facendo strada l'ipotesi che alla Juve il ruolo di ad possa essere ricoperto da Maurizio Arrivabene, team principal della Ferrari e già consigliere indipendente del cda della Juve. Una scelta che sarebbe clamorosa ma che punterebbe su un personaggio di grande esperienza sportiva. Ezio Zermiani, voce storica della Formula Uno (è stato una colonna della Rai) è però abbastanza scettico: "Il mondo del calcio è diverso rispetto a quello in cui Arrivabene è nato e si è sviluppato - dice a Tuttomercatoweb.com - gli attori e le logiche del calcio sono diverse. Adesso si parla molto di intercambiabilità e si vuole esaltarla come un pregio ma per me non è così. E' molto importante la specializzazione".

Insomma adattarsi al calcio è dura per chi lo ha vissuto dall'esterno...

"Ripeto, ci sono varie problematiche: dal calciomercato a quelle politiche, molto più difficili di quelle della Formula Uno. Nel calcio peraltro c'è anche una componente di campanilismo molto più accentuata rispetto all'automobilismo. Il discorso legato alle spese e ai rischi è invece simile, peraltro parliamo di aziende quotate in Borsa".

Dalla Ferrari in ogni caso potrebbe esserci l'ok per lasciarlo libero...

"Per certi versi a volte un ricambio può essere utile. Mutuando una frase calcistica, se non arrivano i risultati te ne vai... A proposito di Arrivabene aggiungo, senza nulla togliere al suo ruolo, che è sì importante ma la sostanza vera è legata ai progetti, alla ricerca e alle capacità degli ingegneri. Se adesso la Mercedes sta recuperando non è merito di Toto Wolf. Sono ruoli di primo piano anche perché mediaticamente in vista ma i risultati dipendono da altri fattori".