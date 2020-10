esclusiva Zero colpi dall'Asia per la A, Petricca: "Frontiere e scouting, era impossibile"

Nessun giocatore dalla Federazione asiatica in italia. Nessuno dalla Cina, dal Giappone, dalla Corea. Nessuno. Un mercato atipico, fatto di frontiere chiuse e di tempi difficili. Tuttomercatoweb.com ne ha parlato con uno dei massimi esperti di calcio e di mercato orientale come l'agente e intermediario Oberto Petricca. "Viaggiare e fare trattative non era facile, poi i vincoli delle quarantene hanno bloccato la circolazione dei giocatori e di chi lavora. Osservatori, agenti, addetti ai lavori, sin da marzo impossibilitati a viaggiare".

Però non solo.

"In Oriente i campionati sono iniziati tardissimo, è mancato il periodo della normale osservazione nel corso del quale gli agenti si muovevano per proporli. E' un'attività atipica e complessa. In Cina giocano ora ogni due giorni, in tre mesi cercano di recuperare il calendario di otto mesi. Le gare sono fisiche, non valuti bene i giocatori tecnici, siamo in un periodo eccezionale".

Anche a livello di ragazzi, nessun movimento.

"C'è stato un rallentamento di competizioni giovanili a livello internazionali. E sono queste le occasioni in cui vedere diciassettenni e diciottenni dal Giappone dalla Corea. Anche questo ha provocato problemi di osservazione, visto che non ci sono campionati giovanili strutturati come i nostri. L'ultima vista di buon livello è il Mondiale in Brasile dello scorso anno".

Chi pareva vicino era Kim, coreano del Bejing, per la difesa di Inzaghi alla Lazio.

"Il coreano del Bejing, di cui si è parlato a lungo anche per la Lazio, Kim. E' un giocatore di grande struttura fisica, tecnica, mentalmente preparato per un livello alto di competizioni europee. In Cina peraltro è facile arrivare ed è difficile uscire dalla lega: i coreani fanno la differenza in campionato ma prendono ingaggi pazzeschi e i prezzi sono alti. Costava 15 milioni a fronte di un salario di 4 milioni".

Dal Giappone chi ci siamo persi, per ora, in Europa?

"Mitoma, un '97 del Kawasaki Frontale, uno pronto, un esterno offensivo di sinistra, alto 180 centimetri, con un piede eccezionale e discreta struttura fisica. E' un tipo di giocatore che visto sul posto, dopo incontri preliminari con tanto di cerimoniale quando si parla di Giappone, sarebbe stato proponibile".