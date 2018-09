ESCLUSIVA TMW - Zigoni: "Dybala fenomeno ma Mandzukic ha le p... quadrate"

Khedira resta un punto fisso della Juve: prolungato il suo contratto fino al 2021. "Giusto così, mi piace ed è una scelta che certamente la Juve ha ponderato bene", dice a Tuttomercatoweb.com Gianfranco Zigoni, ex attaccante bianconero. "All'età di 32 anni non è vecchio. Hanno preso Ronaldo che ne ha 33: lui è giovane e Khedira vecchio? Ripeto, Khedira mi piace e mi è simpatico. E' uno di quei giocatori che non si vedono, ma si sentono. E la Juve in questi casi difficilmente sbaglia".

Caso Dybala: come può Allegri trovargli spazio?

"Dovrei essere il loro allenatore... Certo, è difficile lasciarlo fuori. E' anche vero che il calcio non è più solo tecnica. Servono tantissime altre caratteristiche. Mandzukic ad esempio non ha classe di Dybala però ha... due palle quadrate. Nelle gare casalinghe Dybala lo farei giocare, indipendentemente da Mandzukic o Douglas Costa. Fuori casa starei più attento. Dispiace lasciar fuori uno come Dybala che è un fenomeno".

Potrebbe coesistere con CR7?

"Ma certo, non c'è neanche da parlarne. Un posto io lo troverei, non so dove ma lo troverei. Non si può giocare solo con la forza. Farei correre di più Ronaldo: non è Dio, deve sacrificarsi anche lui".