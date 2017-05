ESCLUSIVA TMW - Zigoni: "SPAL, che gioia! Mio figlio vicino a un'impresa..."

Fu l'ultimo calciatore a siglare un gol contro la SPAL in Serie A nel lontano 1968. Adesso Gianfranco Zigoni può festeggiare la promozione degli estensi nella massima divisione, in quanto nella squadra di Leonardo Semplici milita suo figlio Gianmarco Zigoni (26). Intercettato dal microfono di Tuttomercatoweb.com, Zigoni Señor ha dichiarato: “Sono davvero felice per la SPAL, una squadra che sta simpatica a tante persone. Dispiace solo per un motivo: la settimana scorsa fu annullato un gol a mio figlio per un offside inesistente. Sarebbe stata una bellissima storia: io a segnare l'ultimo gol alla SPAL in A e mio figlio a regalare il gol decisivo per il ritorno dei ferraresi nella massima divisione. Ma va bene così, adesso si deve festeggiare la promozione”.

Il lavoro di Semplici è stato eccezionale. “Assolutamente sì, ha fatto un grandissimo lavoro e spero che resti anche in Serie A. Avevo detto a mio figlio della promozione - ha detto - l'avevo detto a inizio stagione, ma era uno scherzo più che altro. Pensare a un doppio salto era difficile, invece è andata proprio così e sono davvero felice".

Adesso, però, bisognerà confermarsi in Serie A. "Non sarà per niente facile, ma la piazza di Ferrara merita la gioia di avere una squadra nella massima categoria. La società è davvero solida e il presidente, intanto, in questa stagione non ha mai fatto polemica nemmeno di fronte a qualche torto arbitrale. L'ultimo è arrivato oggi, con un rigore solare non concesso alla SPAL. L'anno prossimo ci sarà la VAR in Serie A, questo mi fa ben sperare. Ma adesso - ha concluso - è il momento di festeggiare il ritorno della SPAL nel calcio che conta".