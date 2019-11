ESCLUSIVA TMW - Zmuda: "Polonia super. Szczesny fuoriclasse, Piatek tornerà"

© foto di Marucci

È una Polonia che sembra aver riacquistato lo smalto perduto nei tempi recenti, quella che ha ottenuto il primo posto nel gruppo G delle qualificazioni agli Europei del 2020. Una squadra che ha collezionato 25 punti in dieci partite, e perso una sola partita. Per commentare l'ottimo andamento, e discutere anche di alcuni protagonisti del nostro campionato, abbiamo contattato in esclusiva l'ex difensore Wladyslaw Zmuda, transitato in Italia con le maglie di Hellas Verona e Cremonese, ed all'attivo 91 presenze con la sezione maggiore polacca. Proprio sugli scaligeri, ha esordito con una rapida battuta: "Vedo che stanno giocando bene... E mi fa molto piacere, perché è una sorpresa trovarli lì a metà classifica, dopo gli ultimi anni passati sempre tra A e B. Spero che continuino così, anche perché in squadra hanno ben due polacchi, Stepinski e Dawidowicz...".

Passando al cammino della Polonia verso Euro 2020, un percorso netto.

"Molto, molto bene. La selezione si è qualificata davvero alla grande, l'unico problema sarà poi quando arriverà il momento della manifestazione vera e propria. Se ripenso agli ultimi Mondiali, mamma mia...".

Qual è il segreto di questa Polonia?

"Abbiamo giocatori fortissimi... Quattro o cinque in particolare, e penso ai vari Szczesny, Krychowiak e Lewandowski, solo per dire i primi. Poi, dopo l'ultimo Mondiale, sono anche entrati in squadra giovani forti, come Szymanski. Devo dire però che non ci aspettavamo una qualificazione così semplice... Questo, comunque, è un momento davvero buono per la Polonia, e ad oggi siamo davvero forti. Poi vedremo chi ci riserverà il sorteggio".

Scendendo nei singoli, che ne pensa di Szczesny?

"Sta giocando dopo l'infortunio di Fabianski, ed ha dimostrato che noi polacchi abbiamo due portieri davvero fortissimi, due fuoriclasse".

Su Piatek invece? Con la selezione è tornato al gol, ma nel club fatica...

"L'anno scorso sembrava impazzito da quanti gol faceva (ride, ndr)! Non saprei dire perché abbia smesso di segnare, però se la squadra non gira ci vuole pazienza. Spero e credo che possa ritornare ai suoi livelli, e a fare gol. È ancora giovane, ha un futuro davanti: aspettiamolo".