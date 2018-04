ESCLUSIVA TMW - Zoff: “Juve famelica. Napoli, difficile rinunciare a Mertens”

© foto di Federico De Luca

Juventus-Napoli sarà il il big match del 34esimo turno di Serie A. Chi ha difeso i pali di entrambe le formazioni è stato Dino Zoff che, una volta appesi i guantoni al chiodo, ha poi allenato i bianconeri e gestito la Nazionale. “Sarà una partita che potrà decidere il campionato”, ha ammesso l'ex ct azzurro a Tuttomercatoweb.com. Zoff ha poi continuato: “In caso di vittoria della Juventus, il gruppo di Allegri avrebbe praticamente chiuso la pratica per il tricolore. Mentre il Napoli, se dovesse riuscire a vincere allo Stadium, riaprirebbe ogni discorso per la vittoria finale. Ciò che sembra certo - ha proseguito - è che domani sera assisteremo a una partita combattutissima”.

In casa Napoli si aspetta novità da parte di Sarri? Si parla addirittura di Hamsik e Mertens inizialmente in panchina. “Sinceramente non so, anche se posso dire che il Napoli ha fatto benissimo con questi due uomini in campo. Sono diventati, tra l'altro, due simboli azzurri”.

Si aspetta una Juventus famelica oppure mentalmente bloccata dopo il pari di Crotone? “Vedo i bianconeri agguerriti, la delusione di Madrid è stata smaltita con una grande prestazione contro la Sampdoria mentre l'1-1 di Crotone è stata una sorpresa. Non credo, però, che possano essere strascichi negativi dopo quella partita”.