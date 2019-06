ESCLUSIVA TMW - Zoff: "I Della Valle hanno fatto molto. I cattivi pensieri..."

© foto di Federico De Luca

Finisce l'era Della Valle dopo diciasette anni. La fiorentina è passata ufficialmente nelle mani dell'impreditore italo-americano Rocco Commisso. E' il momento anche di un bilancio del lavoro fatto col cluib viola da parte degli imprenditori marchigiani. "Con loro ho sempre avuto un ottimo rapporto e mi dispiace che abbiano lasciato", dice a Tuttomercatoweb.com Dino zoff che guidò la Fiorentina nella stagione 2004-05. "Non conosco a fono le ragioni del loro addio ma in ogni caso hanno fatto quel che dovevano fare, hanno preso la squadra in C e l'hanno riportata in alto. ho grande considerazione di loro".

Che ricordi ha di quella stagione complicata con la Fiorentina che si salvò solo in extremis?

"Campionato travagliatissimo, ma abbiamo combattuto alla grande: io non mi spaventavo ma loro mi hanno comunque sempre sostenuto"

E' stata la stagione dei cattivi pensieri, per riportare una sua frase su certe decisioni arbitrali...

"Ehehe (sorride, ndr). Beh, cavolo..."

Che pensa delle proprietà straniere nel nostro calcio?

"Il mercato è il mercato e fa i prezzi e gli acquisti. Non c'è da scandalizzarsi, ora vedremo cosa potrà fare Commisso che però conosco poco".