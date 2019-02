ESCLUSIVA TMW - Zoff: "Juve ieri non all'altezza ma resto fiducioso"

© foto di Federico De Luca

Leccarsi le ferite e ripartire. Il messaggio di Dino Zoff in vista della gara di ritorno della Juve contro l'Atletico Madrid è questo, all'indirizzo anche della fiducia. "I bianconeri hanno affrontato una squadra determinata - dice SuperDino a Tuttomercatoweb.com - l'Atletico è forte e può succedere di perdere ma ancora è tutta da giocare e io resto fiducioso".

Quante possibilità dà alla Juve?

"50%, l'impresa è possibile"

Che cosa è mancato alla Juve?

"Magari ci sono momenti così, di bassa, e la Juve l'ha pagato".

Sono mancati anche i big come CR7 e Dybala?

"Non direi, semplicemente ieri la Juve non è stata all'altezza come squadra"

Lei che ha conosciuto bene Simeone alla Lazio se lo aspettava così?

"E' sempre stato così carico. Certo con qualche atteggiamento è andato un po' oltre e non mi è piaciuto"

Szczesny poteva far di più sul primo gol, magari rialzandosi più velocemente?

"Credo non ci sia stato il tempo per rialzarsi. Ma non credo ci sia da parlare dei singoli. La squadra in toto non è stata all'altezza"