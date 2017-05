ESCLUSIVA TMW - Zwolle, Hendicks: "Spero che Mastour e Bouy restino"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il capo scout del PEC Zwolle, Ben Hendricks, è presente al WyScout Forum di Torino e parla in esclusiva a Tuttomercatoweb.com. "Per noi è stata una stagione di alti e bassi, ora pensiamo già al futuro".

Magari con Mastour ancora in rosa.

"E' in prestito per una stagione con opzione per la seconda dal Milan. Personalmente, vorrei restasse: ha giocato tanto coi giovani, è vero, poche presenze coi big, ma col nuovo tecnico Van't Schip può far bene. Ama i giocatori tecnici e non scordiamoci che Mastour è giovanissimo. Ha un grande talento, deve solo trovare cattiveria sotto porta e nelle giocate".

In prestito, dalla Juventus, c'è Bouy.

"Idem: vorrei che restasse. Ha iniziato non da mediano ma da centrale difensivo e con lui in campo, pronti via abbiamo vinto quattro partite. Sarebbe bello restasse, con Van't Schip, ma da mediano".