"Esonero? Chiedete al Milan". Gattuso via subito? Club allontana l'ipotesi

E' scontato che il Milan e Gennaro Gattuso non andranno avanti insieme, ma le strade sembravano destinate a separarsi solo a partire da fine maggio. Tuttavia la corsa Champions ormai compromessa dopo il ko contro il Torino, con un fallimento europeo che rappresenta uno scenario possibile, sembrano indurre la dirigenza rossonera alla riflessione. Un cambio immediato, per intenderci, alla guida del Milan. Per provare a dare la scossa e salvare il salvabile, anche se il quarto posto ormai dipende anche dalla corsa delle altre squadre in corsa e non solo dalle proprie forze.

Il sorpasso della Roma, l'aggancio del Torino e il possibile 'allungo' dell'Atalanta non rappresentano di certo buone notizie, anche se il summit tra i dirigenti e l'allenatore andato in scena allo stadio Olimpico Grande Torino non dovrebbe ripercussioni nella giornata di lunedì, in quanto la decisione finale sembra essere quella di andare avanti ancora insieme. Sullo sfondo resta in piedi l'ipotesi traghettatore, con Federico Giunti - tecnico della Primavera - che rappresenta una pista praticabile anche se probabilmente poco sensata in chiave europea.

Lo stesso Gattuso in conferenza ha detto: “Esonero? Chiedete alla società”. La palla passa ai vari Ivan Gazidis, Leonardo e Paolo Maldini, di sicuro non soddisfatti degli appena cinque punti conquistati nelle ultime sette giornate di campionato.