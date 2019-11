© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima volta al Forum UEFA dedicato ai migliori allenatori europei per Maurizio Sarri. Il tecnico della Juventus vi ha partecipato ieri a Nyon in compagnia del gotha calcistico del Vecchio Continente, tra cui il suo predecessore in bianconero Allegri, ma anche avversari vecchi e nuovi. Come Unai Emery, allenatore dell'Arsenal, battuto proprio da Sarri in finale di Europa League, che, come riporta Tuttosport, ha parlato molto bene del toscano: "È un allenatore che stimo molto, la Juve continuerà a crescere".