Esordio con assist ed errore per Gosens con la Germania. Ma la critica lo applaude

vedi letture

Un assist per Werner al debutto in Nazionale e un errore di... Inesperienza. C'è tanto Robin Gosens nell'1-1 tra Germania e Spagna, gara di Nations League, prima con la Germania per l'esterno dell'Atalanta. In occasione del gol di Ansu Fati, infatti, è andato oltre alla linea di fondo per lasciare in fuorigioco gli spagnoli ma così non è stato. "ho imparato qualcosa di nuovo -ha detto a ZDF-, pensavo di non essere più in gioco". Però il debutto è stato ben più che positivo, "un ottovolante di emozioni", come l'ha definito lui stesso ed è stato anche applaudito da Low.