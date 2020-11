Esordio e assist con la Roma per il classe 2002 Tommaso Milanese: "Oggi non riuscirò a dormire"

Tommaso Milanese, giovane centrocampista classe 2002 che stasera ha fatto il suo esordio in prima squadra con la Roma e fornito pure un assist a Pedro nel finale, ha raccontato così le sue emozioni a Roma Radio: "È stata un'emozione incredibile, non ho le parole per descriverlo. All'inizio non ci credevo, poi alla fine mi sono accorto che era tutto vero. Mister Fonseca mi ha detto di giocare tranquillo e restare sereno, di fare quel che so... Ora continuerò ad allenarmi come ho sempre fatto e cercherò di ritagliarmi qualche altra occasione in prima squadra. Intanto stasera non credo che dormirò", le sue dichiarazioni dopo la vittoria per 5-0 col Cluj in Europa League.