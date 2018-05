Espanyol, l'ex Napoli David Lopez nel mirino del Tottenham

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo PericosOnline, il futuro di David Lopez potrebbe essere in Premier League. L'ex centrocampista del Napoli, oggi all'Espanyol, è finito nel mirino di Tottenham e Newcastle, con Pochettino che avrebbe chiamato lo spagnolo per sondare la sua disponibilità. Sul giocatore c'è anche il Valencia, che tuttavia non ha nessuna intenzione di pagare i 40 milioni della clausola rescissoria.