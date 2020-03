Esperienza e cifra congrua. Il Milan vuole riscattare Kjaer, ma serve trattare col Siviglia

Il Milan sarebbe intenzionato a riscattare Simon Kjaer. Il centrale difensivo è arrivato durante il mercato di gennaio dall’Atalanta per sostituire il partente Mattia Caldara - sottolinea il Corriere dello Sport - ma i rossoneri dovranno trattare con il Siviglia per la prossima stagione.

Le cifre - Il riscatto del difensore è stato fissato a circa 2,5 milioni di euro, una cifra che in società reputano congrua al valore del giocatore. Le valutazioni sul suo riscatto sono in corso, e in estate i rossoneri potrebbero trattenerlo per avere in rosa un giocatore d’esperienza in più.