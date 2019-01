Esperienza, parate e gol: l'Empoli al lavoro per un mercato per Iachini

L'Empoli cerca rinforzi. Richiesti da Giuseppe Iachini e seguiti dalla società, dal ds Riccardo Pecini che sta seguendo nuovi nomi per rinforzare la rosa azzurra. L'allenatore vuole un portiere: se il Chievo è riluttante a far partire Stefano Sorrentino, potrebbe presto definirsi il passaggio in Toscana di Federico Marchetti dal Genoa. Occhio sempre al club ligure: lì l'Empoli segue pure la punta Gianluca Lapadula, in un lotto che riguarda anche il polacco della Sampdoria, David Kownacki, e Leonardo Mancuso del Pescara. In mediana invece è in arrivo Marko Pajac dal Cagliari: potrebbe essere lui il dopo Rade Krunic, seguito con forza dal Genoa mentre è tutto fermo sul fronte Miha Zajc che ha estimatori (Huddersfield e Newcastle su tutti) in Premier League.