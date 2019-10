Esperimenti e correzioni in corsa: Motta deve trovare certezze in fretta

Tre cambi in diciannove minuti, seguiti da tre reti in 13 minuti, segnate proprio di tre giocatori entrati nella ripresa. Incredibile, ma vero: a Genova si è fatta la storia. Mai, infatti, era successo che l'ingresso di tutti i calciatori dalla panchina fosse cosi decisivo per una singola squadra. Kevin Agudelo, Goran Pandev e Christian Kouame hanno ribaltato la sfida col Brescia grazie anche all'intuizione del nuovo mister genoano, Thiago Motta, bravo a fare un passo indietro rispetto alle scelte iniziali e a indirizzare il match su binari favorevoli.

3-4-2-1 poco convincente - La formazione schierata nel primo tempo era piaciuta più per determinazione che per il gioco espresso. Motta ha sorpreso soprattutto per l'inedita posizione di Radovanovic (centrale della difesa a tre) e per la decisione di lasciare in panchina l'ivoriano, che era stato tra i più positivi nella prima parte della stagione nonostante i risultati negativi. Nella ripresa, la qualità, l'esperienza e la freschezza hanno fatto la differenza: i tre subentrati hanno suonato la carica, spaccando letteralmente la sfida e lanciando un segnale forte all'allenatore, che probabilmente farà tesoro dell'esperienza per apportare dei miglioramenti alla sua squadra, che nel turno infrasettimanale affronterà la Juventus. Una partita che, forse, permetterà di continuare a sperimentare per trovare gli automatismi migliori, in vista poi dello scontro diretto contro l'Udinese. Per il Genoa saranno giorni fondamentali.